IIF: ativos emergentes atraem US$ 43,4 bilhões em novembro, com US$ 14,8 bilhões para ações

Os ativos emergentes atraíram US$ 43,4 bilhões em novembro, dos quais US$ 14,8 bilhões foram para ações e US$ 28,6 bilhões, para dívida. As estimativas são do Instituto de Finanças Internacionais (IIF), conforme pesquisa mensal divulgada nesta quarta-feira.

O fluxo positivo encerra uma sequência de três meses de saída de capital, como resultado de ingresso de US$ 32,9 bilhões aos mercados emergentes excluindo China, de acordo com o levantamento.

As ações e os títulos chineses tiveram fuga de US$ 3,7 bilhões no mês passado. "Isto marca uma clara bifurcação entre a China e o resto dos mercados emergentes, sugerindo uma mudança no sentimento dos investidores", ressalta o IIF.