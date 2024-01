Haddad discursa na abertura da Trilha Financeira do G20 nesta 5ª-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realizará nesta quinta-feira, 13, o discurso de abertura da Trilha Financeira do G20, grupo que reúne as maiores economias mundiais, no Palácio do Itamaraty, das 9h30 às 10h.

O chefe da Fazenda inaugura o primeiro dia de reuniões exclusivas da trilha de finanças do G20, sob a presidência brasileira.

O compromisso é o único item da agenda oficial do ministro, que ainda deverá trabalhar junto ao Congresso Nacional na articulação da aprovação da agenda econômica.