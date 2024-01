GM, Volks e Toyota pedem a deputados fim de incentivo à Stellantis; Nordeste reage

Com a reforma tributária prestes a ser discutida pela Câmara - a votação no plenário da casa legislativa pode acontecer na quinta-feira -, deputados sofrem pressão dos dois lados na apreciação do programa de incentivos à produção de automóveis no Nordeste.

Após ser rejeitada na primeira rodada da reforma na Câmara, a prorrogação por mais sete anos do incentivo regional, que terminaria em 2025, foi reinserida no Senado, que também estendeu o benefício a carros movidos a gasolina ou etanol (combustão interna) - a versão original previa prorrogação apenas a veículos elétricos. A emenda opõe montadoras que têm fábricas no Sul e Sudeste, que reclamam de competição desigual, e a Stellantis, que produz carros das marcas Fiat e Jeep em Pernambuco, beneficiando-se, portanto, dos benefícios.

Enquanto General Motors (GM), Volkswagen e Toyota publicaram nesta quarta-feira em jornais uma carta aberta pedindo para que os deputados revejam a mudança feita no Senado, uma manifestação assinada pelos nove governadores do Nordeste ressaltou a importância do regime automotivo na correção de distorções regionais e na industrialização de territórios mais carentes do País.