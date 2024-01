Fitch reitera rating A- do Chile, com perspectiva estável

A Fitch reiterou o rating A- de longo prazo em moeda estrangeira e local do Chile, com perspectiva estável. Segundo a agência, a avaliação reflete o nível de dívida reduzido na comparação com pares semelhantes, além de indicadores sólidos de governança e uma política macroeconômica crível.

"Esses pontos fortes são contrapostos pela renda per capita que a Fitch projeta permanecerá baixa em relação aos pares, pela alta dependência de commodities e pela fraca alavancagem externa e métricas de liquidez", afirma a instituição.

A agência lembra que o presidente do país, Gabriel Boric, fez poucos progressos na agenda de reformas estruturantes e tem dificuldades para elevar tributos. "A incapacidade de aumentar os impostos para fazer face às pressões sobre a despesa é um risco, pois pode resultar num novo descontentamento social e/ou derrapagem fiscal", alerta.