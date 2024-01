Fed inclui no comunicado menção ao fato de que inflação arrefeceu no último ano

No comunicado em que anuncia decisão de manter juros, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) fez alterações pontuais em relação à nota do encontro anterior, de novembro. O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) incluiu a menção ao fato de que a "inflação arrefeceu no último ano", embora reconheça que ainda esteja elevada.

O Fed também alterou a definição sobre o ritmo de crescimento da atividade, de "expandiu" para "desacelerou": "Indicadores recentes sugerem que o crescimento da atividade econômica desacelerou frente ao ritmo forte registrado no terceiro trimestre."

Projeções sobre PIB