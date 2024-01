Em leilão da ANP, Petrobras e Shell arrematam 7 blocos no setor SP-AUP3 da Bacia de Pelotas

Em leilão realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na manhã desta quarta-feira, 13, foram arrematados 8 blocos no setor SP-AUP3 da Bacia de Pelotas durante o 4º Ciclo da Oferta Permanente pelo regime de concessão.

O consórcio formado por Petrobras (70%) e Shell (30%) arrematou 7 blocos no setor R$ 15,9 milhões. O grupo formado por consórcio Petrobras (50%), Shell Brasil (30%) e CNOCC Petroleum (20%) arrematou o bloco P-M-1739 por R$ 2,8 milhões.

No total, o bônus foi de R$ 18,88 milhões, com ágio de zero. O investimento previsto na área é de R$ 200 milhões.