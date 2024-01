Bolsas de NY fecham em alta de 1% e Dow Jones renova recorde, após Fed indicar cortes em 2024

Após a autoridade monetária americana manter os juros inalterados, o que já era previsto pelo mercado, Powell afirmou que a taxa básica chegou ou está perto de seu pico, o que ajudou a dar fôlego às bolsas de Nova York, que já operavam no azul. Já a ferramenta do CME Group elevou as chances de o primeiro corte de juros do Fed ser em março de 46,7% a 72,2%.

As bolsas de Nova York fecharam em alta de mais de 1%, com o índice Dow Jones renovando a máxima histórica e fechando acima de 37 mil pontos pela primeira vez, apoiadas pela perspectiva de que o Federal Reserve (Fed) poderá cortar os juros em até 150 pontos-base em 2024 e seguindo falas do presidente do BC americano, Jerome Powell, de que as discussões sobre relaxamento monetário já iniciaram.

Já para Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research, Powell foi "dovish" em seu discurso, com o presidente do BC sinalizando uma pré-disposição para iniciar o corte de juros. Ainda, destacou que o que "animou" os mercados foi a fala do presidente do BC de que não é necessário que a inflação esteja nos 2% para o BC iniciar seu corte de juros. A possibilidade também constou no gráfico de pontos, com 15 dirigentes prevendo que a taxa básica esteja entre 4,25% e 5,0% até o fim de 2024.

Já segundo o Jefferies, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) sinalizou que a taxa já alcançou seu nível terminal, mas como os integrantes do FOMC "não querem que as condições financeiras afrouxem", estão mantendo a opção aberta de outro aumento de juros. "No entanto, dado o progresso recente nos dados em direção aos objetivos, parece que esta alta está fadada a não acontecer".

O fôlego ajudou à Apple a renovar seu recorde de fechamento, com sua ação subindo 1,67%, a US$ 197,96 o papel, ante recorde anterior de US$ 196,45. Na contramão, a Pfizer caiu 6,70%, após alertar que sua receita poderá cair em 2024 devido à baixa demanda de produtos relacionados à covid-19.

*Com informações da Dow Jones Newswires