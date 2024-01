Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com alta em Tóquio, mas perda de mais de 1% em Xangai

Por Gabriel Bueno da Costa*

São Paulo, 13/12/2023 - Os mercados acionários da Ásia não tiveram sinal único, nesta quarta-feira, mas o sinal negativo predominou. Xangai registrou perda de mais de 1%, com ceticismo entre investidores sobre novos estímulos da China, e Seul ficou perto disso, enquanto em Tóquio houve ganho, com impulso limitado e expectativa pela decisão de mais tarde do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 1,15%, em 2.968,76 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 1,21%, a 1.930,53 pontos. O quadro piorou à tarde, após uma conferência econômica anual local terminar sem anúncio de qualquer estímulo importante para impulsionar o crescimento. Economista-chefe do Hang Seng Bank, Dan Wang acredita que Pequim deve recorrer às medidas corriqueiras para tentar resgatar o setor imobiliário e lidar com a dívida dos governos locais, sem grandes novidades nessa frente. Hoje, ações de bebidas e alimentos puxaram as perdas, com Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory em queda de 3,7% e Kweichow Moutai, de 2,9%. Por outro lado, farmacêuticas e empresas ligadas ao setor médico exibiram ganho, com Chongqing Taiji Industry em alta de 4,0% e Tasly Pharmaceutical, de 1,5%.