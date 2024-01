BC: Ambiente externo segue volátil e menos adverso que na reunião anterior

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central avaliou que o cenário externo segue volátil, mas menos adverso do que na última reunião do colegiado. A conclusão está no comunicado que se seguiu à decisão de reduzir a taxa Selic em 0,50 ponto porcentual pela quarta vez consecutiva, para 11,75% ao ano.

"O ambiente externo segue volátil e mostra-se menos adverso do que na reunião anterior, marcado pelo arrefecimento das taxas de juros de prazos mais longos nos Estados Unidos e de sinais incipientes de queda dos núcleos de inflação, que ainda permanecem em níveis elevados em diversos países", citou o colegiado.

A autoridade monetária ainda ressaltou que os demais bancos centrais seguem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, mesmo em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. "O Comitê avalia que o cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes", alerta.