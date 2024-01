AEB prevê superávit comercial de US$ 92,772 bi em 2024

As exportações brasileiras devem somar US$ 334,517 bilhões em 2024, queda de 0,6% em relação aos US$ 336,532 bilhões estimados pela entidade para 2023. As importações foram previstas em US$ 241,745 bilhões em 2024, aumento de 0,6% em relação aos US$ 240,345 bilhões estimados para 2023.

A estimativa considera ainda que o PIB brasileiro cresça cerca de 1,5% em 2024, "nível suficiente para atender apenas pequena parcela das demandas do Brasil no segmento do consumo das famílias, reduzir o elevado nível de desemprego e suprir as necessidades de investimentos em infraestrutura".

A balança comercial de manufaturados brasileiros teve seu último superávit em 2005, de US$ 7 bilhões, descendo a um déficit de US$ 128 bilhões em 2022, apontou a AEB. Para 2023, com base numa queda estimada em 11% das importações de manufaturados, a AEB prevê que esse déficit fique em US$ 109 bilhões.

A AEB estima que as exportações da indústria de transformação brasileira passem de US$ 175,952 bilhões em 2023 para US$ 178,114 bilhões em 2024, alta de 1,2%. As das indústrias extrativas sairiam de US$ 78,180 bilhões em 2023 para US$ 80,688 bilhões em 2024, alta de 3,2%, e as da agropecuária passariam de US$ 80,200 bilhões em 2023 para US$ 73,315 bilhões em 2024, queda de 8,6%. Os demais produtos sairiam de US$ 2,200 bilhões em 2023 para US$ 2,400 bilhões em 2024, alta de 9,1%.

Quanto às importações, o desempenho da indústria de transformação brasileira sairia de US$ 217,676 bilhões em 2023 para US$ 218,543 bilhões em 2024, alta de 0,4%. As indústrias extrativas sairiam de US$ 16,396 bilhões em 2023 para US$ 16,700 bilhões em 2024, alta de 1,8%, e a agropecuária passaria de US$ 4,473 bilhões em 2023 para US$ 4,502 bilhões em 2024, aumento de 0,6%. Os demais produtos sairiam de US$ 1,800 bilhão em 2023 para US$ 2,000 bilhões em 2024, alta de 11,1%.