Vale planeja ter mais 8 usinas de briquetes até 2030, além das unidades de Tubarão

O presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, disse que a companhia planeja mais oito fábricas de briquetes, além das duas localizadas no complexo de Tubarão, em Vitória (ES). De acordo com o executivo, a prioridade será implementar plantas de briquetes em parceria com clientes, mas ainda não há acordos firmados.

As novas plantas devem ser instaladas no Oriente Médio, no Golfo do México e no Brasil - com um cliente no País. "São as áreas onde têm competitividade de gás natural ou de mercado."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bartolomeo participou da cerimônia de inauguração da primeira fábrica de briquetes da mineradora. Uma segunda unidade será inaugurada no início de 2024. Juntas, as duas fábricas vão produzir 2,5 milhões de toneladas no ano, e, de acordo com o executivo, toda a produção já está contratada.