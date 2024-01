Seca no Amazonas faz produção de motos ficar estagnada em novembro, diz Abraciclo

A produção de motos ficou perto da estabilidade na passagem de outubro para novembro, refletindo as dificuldades de recebimento de peças e escoamento da produção das montadoras do polo industrial de Manaus por conta da seca severa no rio Amazonas e seus afluentes. No total, 131,9 mil motos saíram das linhas de montagem, número ligeiramente superior ao de outubro: 131,3 mil.

O balanço foi divulgado nesta terça-feira pela Abraciclo, a associação que representa as fábricas de motos da Zona Franca de Manaus, onde está concentrada quase toda a produção nacional do veículo. Na comparação com o mesmo período de 2022, o volume corresponde a um aumento de 2,1% e ao melhor resultado para o mês desde 2013.

Com isso, a indústria de motos chega ao último mês do ano com 1,45 milhão de unidades montadas, crescimento de 9,6% frente aos onze primeiros meses de 2022 e o melhor resultado, entre iguais períodos, em onze anos.