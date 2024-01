Ouro fecha praticamente estável, após CPI dos EUA e à espera da decisão do Fed

O ouro fechou quase estável nesta terça-feira, 12, com uma leve baixa, depois de testar uma recuperação sem muito ímpeto em meio à desvalorização do dólar. Os mercados ajustam apostas para o futuro da trajetória de juros dos EUA, após alta marginal no índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) americano e a um dia da decisão monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em queda de 0,02%, a US$ 1.993,2 por onça-troy.

O dólar mais fraco no exterior e colaborou para a estabilização do ouro nesta terça, depois da queda vista ontem, observou o Bannockburn. "É possível que o metal precioso continue consolidado na área atual, até a divulgação do comunicado do Fed nesta quarta-feira, 13", escreveu o analista Alexander Londoño, da ActivTrades, em nota a clientes.