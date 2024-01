Mutirão em Fortaleza registrou 99% de desconto no valor da dívida; veja

Um deles foi de um homem, que não quis se identificar. Ele possuía três débitos , sendo que dois tinham sido feitos por causa do financiamento de um carro no banco , em 1995, e outro com uma empresa telefônica, em 2003.

A segunda fase do Feirão Limpa Nome começou nesta terça-feira, 12, com atendimento presencial em Fortaleza e desconto de até 99% no valor da dívida dos consumidores.

Ela explica que estava ali para ver o que pode fazer com as suas dívidas. Mas, seu principal objetivo era negociar com a Coelce, atual Enel Ceará.

No início da fila preferencial, Euzenir (sem sobrenome revelado), de 60 anos, também apresentou revolta com quem queria furar fila. "A gente entende se for uma pessoa que precisa mesmo. Mas tem gente que encosta e vai entrando. Tem que respeitar."

Outro que comentou sobre seus débitos também foi o aposentado Luciano Ladislau, 66. Ele estava desde 6 horas na fila para resolver todas as dívidas que, de acordo com ele, nem lembra mais quais são.

"Isso já dá também uma possibilidade maior para as empresas oferecerem mais descontos, mais possibilidades de pagamento. Então é um ótimo momento, na verdade, para o consumidor."

No Ceará, 4,7 milhões de consumidores devem até R$ 100

De acordo com a Serasa, cerca de 4,7 milhão de consumidores do Estado terão oportunidade dequitar dívidas de até R$ 100.

A 30ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, que foi realizada em novembro, possibilitou a negociação de mais de 179 mil dívidas do Ceará pelos canais online.

"Agora, na Fase 2, com mais novidades e com o caminhão estacionado em Fortaleza, vamos conseguir ajudar diretamente a população cearense", avisa Clara Aguiar, especialista em educação financeira da Serasa.

Como posso saber quais dívidas negociar?

Podem ser renegociadas as dívidas negativadas, que são aquelas contas inscritas nos cadastros de inadimplência de birôs de crédito, e dívidas atrasadas, que são os débitos que não negativam mais o consumidor porém continuam existindo com a empresa credora.

É possível conferir as ofertas disponíveis na Fase 2 do Feirão Limpa Nome pelo site da Serasa ou pelo aplicativo da Serasa.

"Estamos chegando a Fortaleza com uma oportunidade única para os moradores locais aproveitarem o pagamento do 13º para organizar as suas finanças e começar 2024 com o nome limpo", lembra Clara.

Inadimplência no Ceará

No Brasil, o índice de inadimplência registra 71,9 milhões de brasileiros, o que significa que 43,94% da população adulta está com as contas atrasadas.

No Ceará, o percentual chega a 45,99% da população adulta, o equivalente a mais de 3.2 milhões de pessoas. Os moradores do Estado devem, em média, R$ 4,3 mil.

A maior parte das dívidas do Ceará está concentrada em três setores: Utilities - água, luz e gás (33,71%), Bancos (26,35%) e Financeiras (15,95%).

Em Fortaleza, 1.259.014 moradores estão inadimplentes, segundo a Serasa. São mais de 4,9 milhões de dívidas. O valor médio das dívidas por pessoa, na cidade, chega a R$ 5.110,62.

Passo a passo para aderir ao Feirão Limpa Nome online



Além do atendimento presencial, é possível também renegociar os débitos online. Veja como fazer:

1º Passo – Baixe o app:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado.

Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp.

Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

Serviço

Caminhão Serasa Limpa Nome em Fortaleza

Local: O caminhão ficará estacionado na Praça José de Alencar

Quando: 12/012/2023 a 16/12/2023

Horário: 9 às 18 horas de terça a sexta, ou das 9 às 13 horas, no sábado.

Para mais informações: www.serasa.com.br.

Você está superendividado? Conheça seus direitos no Dei Valor

Mais notícias de Economia