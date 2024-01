Lula: Dinheiro do BNDES é para investir

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 12, que o dinheiro do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem de ser utilizado em investimentos na economia, e não devolvido ao Tesouro. Segundo ele, os bancos públicos precisam emprestar a Estados que têm capacidade financeira de tomar crédito para projetos públicos.

"Tem gente que acha que o dinheiro do BNDES tem que ser devolvido para os cofres do Tesouro, quando na verdade o dinheiro do BNDES é para investir, para empresário que quer investir, gerar emprego, pagar salário, para desenvolver o País", disse Lula durante cerimônia no Palácio do Planalto para anunciar investimentos dos bancos públicos federais em Estados do País.

Mais cedo, em discurso, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, agradeceu ao Tribunal de Contas da União (TCU) por parcelar em oito anos o montante que o banco de fomento ainda tem de devolver ao Tesouro. Com isso, os R$ 22,6 bilhões que a instituição teria de enviar à União neste ano terão o pagamento dividido até 2030.