Juros: Taxas caem com apostas em comunicado dovish do Copom após IPCA

Os juros futuros fecharam a terça-feira em queda firme. A leitura positiva da composição do IPCA de novembro reforçou as expectativas em torno de um comunicado dovish do Comitê de Política Monetária (Copom), que se reúne amanhã, que deixe a porta aberta para uma possível aceleração do ritmo de corte da Selic ou sinalize taxa terminal mais baixa. O exterior contribuiu com alívio na curva dos Treasuries e tombo dos preços do petróleo.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025, que capta a percepção do mercado sobre as decisões do Copom em 2024, caiu de 10,312% ontem no ajuste para 10,245% (mínima), no menor nível desde 14/10/2021 (10,06%). A do DI janeiro de 2026 cedeu a 9,90%, de 9,96% ontem. O DI para janeiro de 2027 encerrou com taxa de 10,01% (10,07% ontem) e a do DI para janeiro de 2029 recuou de 10,51% para 10,46%.

O IPCA de novembro já colocava as taxas em baixa logo no começo dos negócios, mais pela composição do que pelo índice cheio, de 0,28%, que ficou praticamente em linha com o consenso de 0,29%, ante 0,24% em outubro. O acumulado em 12 meses desacelerou de 4,82% para 4,68%, levando o índice abaixo do teto da meta de 4,75%. Na abertura do dado, houve queda do índice de difusão, desaceleração importante dos núcleos e aceleração de serviços subjacentes praticamente em linha com o consenso.