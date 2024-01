Índice de preços Ceagesp sobe 1,59% em novembro ante outubro

O índice de preços Ceagesp encerrou novembro com alta de 1,59% em relação a outubro. O recuo de 1,05% nos preços do setor de legumes puxou o desempenho do indicador no mês.

Os preços no setor de frutas subiram 0,27% em novembro. As principais altas ocorreram nos preços de maracujá azedo (+47,69%), pera williams importada (+32,16%), banana nanica (+20,03%), laranja lima (+15,67%) e anjou importada (+15,03%). Em contrapartida, as principais reduções foram registradas nos preços de mamão formosa (-26,65%), mamão havaí (-26,54%), figo (-25,10%), manga tommy atkins (-24,61%) e manga palmer (-20,43%).

Em legumes (-1,05%), os principais recuos ocorreram nos preços de vagem macarrão (-40,24%), berinjela comum (-31,54%), jiló (-27,47%), maxixe (-24,40%) e quiabo (-13,43%). Em contrapartida, os principais avanços foram apurados nos preços de cará (+52,14%), chuchu (+39,73%), beterraba (+22,08%), abobrinha italiana (+19,75%) e tomate cereja (+17,97%).