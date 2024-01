Ibovespa perde fôlego após CPI dos EUA e vira para o negativo; petróleo também pesa

O Índice Bovespa abriu em leve alta nesta terça-feira, mas perdeu fôlego e inverteu o sinal de alta, voltando ao patamar abaixo dos 127 mil pontos. A perda de força ocorreu em sintonia com o cenário externo, após o índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos ter ficado em 0,1% em novembro, levemente acima das estimativas do mercado, que apontavam estabilidade. Depois da divulgação, o juro curto nos EUA passou a subir e os futuros da bolsa de Nova York reduziram o ritmo de alta.

O Federal Reserve, banco central dos EUA, divulga amanhã sua decisão sobre os juros no país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro fator que favorece queda do Ibovespa é a aceleração das perdas do petróleo, que leva as ações da Petrobras a renovarem mínimas.