Grande Fortaleza apresenta elevação de preços em novembro; veja produtos

Reajuste de 13,41%, a partir de 29 de outubro, da taxa de água e esgoto influenciou a inflação na Grande Fortaleza Crédito: Divulgação Cagece

A Grande Fortaleza apresentou inflação de 0,31% na composição dos preços de novembro. No acumulado do ano, a alta é de 4,01% e nos últimos 12 meses de 4,64%. Frente ao País, para o mês, foi a sexta maior elevação, com o resultado igual ao de Goiânia. Veja listas de produtos na matéria. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os dados foram apresentados nesta terça-feira, 12 de dezembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mede a inflação oficial, por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O resultado superou a média nacional de 0,28% e ficou acima do alcançado em outubro deste ano para a RMF, quando apresentou deflação de 0,06%. Dentre todos os itens analisados, as maiores altas de preços na Grande Fortaleza ficaram com cebola (22,79%), passagem aérea (21,10%), maracujá (15,13%), laranja-pera (13,67%) e taxa de água e esgoto (13,41%). Veja lista: Cebola 22,79% Passagem aérea 21,1% Maracujá 15,13% Laranja-pera 13,67% Taxa de água e esgoto 13,41% Batata-inglesa 9,38% Goiaba 7,45% Alho 6,56% Arroz 5,28% Cigarro 5,06% Por outro lado, a maiores baixas foram registradas nos seguintes produtos pesquisados pelo IBGE: Tomate -8,67%

Manga -8,34%

Linguiça -5,12%

Peixe-serra -4,21%

Colorau -3,9%

Bolo -3,84%

Bermuda/short feminino -3,77%

Transporte por aplicativo -3,69%

Peixe-cavala -3,68% Plano de telefonia fixa -3,64% Na análise dos grupos onde os itens estão inseridos, habitação (1,8%) puxou a alta de novembro em Fortaleza, sobretudo devido à taxa de água e esgoto, que teve reajuste de 13,41%, a partir de 29 de outubro. Em seguida veio o grupo despesas pessoais (0,83%), influenciado principalmente pelas elevações em fumo (5,06%) e cigarro (5,06%) para novembro. Porém, com maior peso regional, alimentação e bebidas também teve inflação na RMF no mês passado. O IPCA mostra que a maior vilã foi a cebola. Seguida por:

Cebola 22,79%

Maracujá 15,13%

Laranja-pera 13,67%

Batata-inglesa 9,38%

Goiaba 7,45%

Alho 6,56%

Arroz 5,28%

Tubérculos, raízes e legumes 4,31%

Cereais, leguminosas e oleaginosas 3,77%

Contrafilé 2,66%

Chã de dentro 2,48%

Banana-prata 2,39%

Sal e condimentos 2,19%

Milho-verde em conserva 2,13%

Carne-seca e de sol 2,03%

Frutas 1,9%

Camarão 1,7% Carne de carneiro 1,49%

Carne de porco 1,22%

Iogurte e bebidas lácteas 1,22%

Açúcar refinado 1,13%

Farinha de mandioca 1,09%

Cerveja 1,06%

Queijo 0,97%

Chocolate em barra e bombom 0,93%

Biscoito 0,78% Refrigerante e água mineral 0,75% Maionese 0,72%

Carnes 0,46%

Margarina 0,4%

Sorvete 0,37%

Enlatados e conservas 0,34%

Pão francês 0,31%

Frango em pedaços 0,29%

Alimentação no domicílio 0,2%

Alcatra 0,16%

Panificados 0,13%

Patinho 0,09%

No acumulado de todo o ano o que mais encareceu no Ceará foi o gasto com educação, com alta de 9,29% de janeiro a novembro de 2023. Depois veio o grupo transportes (8%). Vale lembrar que o IPCA é referente a famílias residentes nas áreas urbanas, com rendimentos um a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos. Já o Índice de Preços ao Consumidor (INPC) na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) também teve alta (0,33%) em novembro de 2023, acima da variação registrada no mês anterior (-0,08%).