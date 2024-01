De olho em descarbonização, Vale inaugura em Vitória a 1ª planta de briquetes do mundo

Focada no processo de descarbonização da cadeia do aço, a Vale inaugura nesta terça-feira, 12, em Vitória (ES), a sua primeira fábrica de briquetes, aglomerado que reduz em até 10% as emissões de gases de efeito estufa no alto-forno. Mais de 30 clientes - a maioria da Europa e Oriente Médio, e alguns do Brasil - demonstraram interesse em receber carregamentos em 2024, disse a companhia. A produção dos dois primeiros anos será destinada a testes nas instalações desses clientes.

A inauguração se dá em um momento em que a Vale busca impulsionar o nicho de baixo carbono - com aglomerados e minério mais concentrado - para capturar prêmios maiores e reduzir a sua dependência da China, que consome cerca de 63% da commodity produzida pela mineradora.

A cadeia produtiva do aço é responsável por algo entre 8% e 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. No futuro, quando houver hidrogênio verde disponível, será possível a produção de aço de zero emissão, disse a companhia.