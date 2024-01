Bolsas da Europa fecham em queda marginal, à espera de decisões de Fed, BoE e BCE

As bolsas da Europa fecharam em queda marginal nesta terça-feira, 12, depois de perderem o ímpeto ao longo do dia após a divulgação da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA e na véspera da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em semana em que o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) também publicam decisões de juros.

Em Londres, o FTSE 100, caiu 0,03% a 7.542,77 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, fechou em queda marginal 0,02%, a 16.791,74 pontos. O CAC 40, em Paris, cedeu 0,11%, a 7.543,55 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em queda de 0,28%, a 30.342,15 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 caiu 0,80%, a 10.116,20 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 caiu 1,23%, a 6.427,78 pontos. As cotações são preliminares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Bolsa de Londres chegou a receber impulso extra após a taxa de desemprego do Reino Unido se manter inalterada em 4,2%, reforçando as apostas de que o BoE pode cortar juros mais cedo do que se espera em 2024, e isso deu tom ao mercado britânico no início da manhã. Danni Hewson, chefe de análise financeira do AJ Bell, avalia que caso os próximos dados de emprego do Reino Unido sigam o padrão atual, o mercado pode receber cortes bem mais precoces do que o imaginado, mas ele destaca que o clima nesta terça ainda foi de cautela.