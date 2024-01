Biden afirma que CPI mostrou contínuo progresso na redução da inflação

O democrata, no entanto, reconheceu que muitos cidadãos ainda consideram os produtos "inacessíveis", apesar da desaceleração inflacionária.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou nesta terça-feira, 12, comunicado em que repercute a leitura de novembro do índice de preços ao consumidor (CPI), divulgado nesta manhã. "O relatório de hoje demonstra o progresso contínuo na redução da inflação e na redução dos custos para as famílias americanas", ressaltou.

"E agora que as nossas ações ajudaram a reconstruir as cadeias de abastecimento e reduziram os custos dos fatores de produção, apelo às grandes empresas para que repassem as essas economias aos consumidores", escreveu Biden.