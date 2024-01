Trafégo de passageiros consolidado da Azul sobe 8,2% em novembro ante mesmo mês de 2022

A Azul informou nesta segunda-feira, 11, que o tráfego de passageiros consolidado (RPKs) aumentou 8,2% em novembro de 2023 ante mesmo mês de 2022, segundo resultados preliminares de tráfego divulgados há pouco. Já a capacidade (ASKs) subiu 8,7% na comparação anual.

Com isso, a taxa de ocupação ficou em 79,2% no total, o que equivale a uma redução de 0,3 ponto porcentual comparado com o mesmo período de 2022.

"Em novembro, continuamos observando melhorias nas tendências de vendas em um ambiente de demanda resiliente em ambos os mercados, com uma alocação racional de capacidade no mercado doméstico e superando os níveis de 2019 no mercado internacional. Continuamos animados com o período mais forte do ano", diz John Rodgerson, CEO da Azul.