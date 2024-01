Moedas: dólar fica misto, de olho em diferenciais de juros entre Fed e outros avançados

O dólar ficou sem direção única nesta sessão, na véspera da divulgação de dado de inflação dos EUA e a poucos dias das decisão de juros do Federal Reserve (Fed), do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês). A moeda americana subiu fortemente contra o iene, após dirigentes do Banco do Japão (BoJ, em inglês) indicarem que não há pressa para abandonar política monetária ultra-acomodatícia. Entre emergentes, o peso argentino caiu ante dólar no mercado paralelo da Argentina, no dia seguinte à posse de Javier Milei e após o governo limitar operações cambiais no oficial.

O índice DXY - que mede o dólar ante seis rivais fortes, ganhou 0,08%, a 104,095 pontos. No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 146,20 ienes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Bloomberg reportou que as autoridades do BoJ veem pouca necessidade de se apressar para abandonar a taxa de juros negativa do Japão neste mês. As falas frearam expectativas de que o BC japonês estaria inclinado a deixar sua política menos relaxada e, por consequência, o rali do iene.