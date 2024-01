Kassab diz ver com preocupação 'divergência' de pensamento fiscal entre Lula e Haddad

O presidente do PSD e secretário de Governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, disse nesta segunda-feira, 11, que vê com preocupação o que chama de "divergência" entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com relação à política fiscal.

Em um evento organizado pela XP Investimentos na manhã desta segunda-feira, ele afirmou que é difícil acreditar que o ano vai terminar com o governo buscando o equilíbrio fiscal, por não ser essa, de acordo com ele, a visão do presidente Lula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não vejo o ano terminando com o governo buscando o equilíbrio fiscal, porque esse não é o pensamento do Lula", disse Kassab, acrescentando ver essa "divergência" com muita preocupação.