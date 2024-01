Ibovespa opera em torno da estabilidade, sem fôlego para recuperação

A segunda-feira, 11, é de agenda esvaziada, mas a semana é recheada de eventos importantes, o que mantém o mercado de ações em modo cautela hoje. A política monetária do Brasil e dos Estados Unidos está no centro das atenções, mas o Congresso brasileiro também terá uma agenda relevante no âmbito fiscal, uma vez que são esperados avanços na LDO e no projeto da subvenção do ICMS e nos Juros sobre Capital Próprio (JCP).

Nesse ambiente de expectativa, o Ibovespa acena com uma abertura negativa, alinhada aos futuros de Nova York e também à queda dos preços das commodities.

Depois de ter caído até 0,45%, o Índice Bovespa ganhou algum fôlego e passou a operar próximo da estabilidade, com a contribuição das ações da Petrobras e de papéis dos setores elétrico e imobiliário. No entanto, o índice ainda não mostra forças para operar no azul e ir além do patamar dos 127 mil pontos.