Dólar sobe de olho em Treasuries, queda de commodities e Congresso

O dólar no mercado à vista renovou máximas na manhã desta segunda-feira, 11, diante da ampliação do avanço dos rendimentos dos Treasuries. O mercado de câmbio opera em linha com valorização do índice DXY e também da divisa americana ante várias moedas emergentes e ligadas a commodities em meio a quedas do petróleo e do minério de ferro, em Dalian, na China.

Os investidores ampliam posições cambiais defensivas, após o dólar acumular ganho de 1% na semana passada, atentos à aceleração dos juros americanos e à espera dos dados de inflação local (IPCA) e dos EUA (CPI) nesta terça-feira, 12, e das decisões de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) e Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na quarta-feira. Enquanto aqui se espera corte de 50 pontos-base da Selic, para 11,75%, nos Estados Unidos a expectativa é de manutenção dos juros na faixa de 5,25% a 5,50%.

No Boletim Focus divulgado nesta segunda, a expectativa para a inflação deste ano recuou. A projeção de IPCA para 2023 passou de 4,54% para 4,51%. Para 2024, foco da política monetária, a projeção também oscilou de 3,92% para 3,93%. As estimativas do Boletim Focus continuam acima do centro das metas para a inflação.