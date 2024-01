Bolsas de NY fecham em alta, com expectativas por CPI dos EUA e decisão do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 11, começando a semana da última decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) neste ano. A inflação nos Estados Unidos deve influenciar nos próximos passos da autoridade, e investidores acompanharão amanhã a leitura do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de novembro. Hoje, as bolsas ganharam fôlego ao longo da sessão, renovando suas máximas diárias próximas ao fim do pregão, acompanhando uma desaceleração nos juros dos Treasuries. Além da postura do banco central, outro ponto de destaque entre analistas são os desenvolvimentos da Inteligência Artificial (IA), que podem impulsionar ganhos nos próximos trimestres.

O índice Dow Jones subiu 0,43%, aos 36.404,93 pontos, o S&P 500 avançou 0,39%, aos 4.622,44 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 0,20%, aos 14.432,49 pontos.

O CPI nos EUA ficou estável em novembro, na comparação com outubro, de acordo com a mediana dos 28 analistas consultados pelo Projeções Broadcast. Caso se confirme, o resultado repetirá a estabilidade do indicador em outubro ante setembro. Na leitura anual, a expectativa é de avanço de 3,1% em novembro, uma desaceleração modesta após a alta de 3,2% vista no mês anterior.