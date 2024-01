Aguinaldo: definições de mérito passarão por discussões políticas na Câmara e no Senado

Embora pontos de mérito sobre o texto da reforma tributária ainda estejam pendentes de uma definição pelas lideranças da Câmara dos Deputados, relator da proposta na Casa, Aguinaldo Ribeiro (PP-AL), reafirmou nesta segunda-feira, 11, sua confiança de que será possível promulgar a emenda constitucional neste ano.

A expectativa é de que a PEC seja votada novamente nesta semana pela Câmara, mas, para alcançar um texto consensual, o relator ainda precisa fazer reuniões com lideranças e com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), além de pactuar acertos com o Senado.

Ribeiro se encontrou nesta tarde com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a quem pediu um estudo atualizado do impacto das exceções adicionadas pelos senadores à reforma, que têm impacto na alíquota-padrão do IVA. Ao falar com a imprensa após o encontro, o relator afirmou que a equipe econômica deve concluir esses dados nas "próximas horas".