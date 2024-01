Abramat corta projeção de faturamento da indústria de materiais e agora prevê queda de 2,3%

A Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) revisou para baixo a sua projeção para o crescimento do setor em 2023. A nova expectativa é de queda de 2,3% neste ano. A previsão inicial era de alta de 2,0%.

Segundo o presidente da Abramat, Rodrigo Navarro, a reversão das expectativas mostra que a indústria de materiais e a atividade da construção como um todo não acompanharam o crescimento da economia brasileira ao longo deste ano.

Em novembro, as vendas da indústria de materiais caíram 2,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, a baixa é de 2,5% na comparação anual. E nos últimos 12 meses, a retração chegou a 3,0%.