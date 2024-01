Dei Valor explica como criptomoedas podem estar envolvidas com grupos terroristas

Criptomoedas podem estar financiando o terrorismo do Hamas? O Dei Valor, programa de educação financeira do O POVO, mostra como os criptoativos já foram utilizadas por grupos terroristas, inclusive o grupo palestino que está em guerra com Israel.

Confira:

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e TikTok do O POVO

Quando: domingo às 14h