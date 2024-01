Tarcísio sanciona privatização da Sabesp e diz discutir plano de investimentos para municípios

O projeto foi aprovado na última quarta-feira, 6, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), em sessão esvaziada após confronto de Policiais Militares com manifestantes.

Em parte dos contratos da Sabesp com os municípios atendidos pela companhia está previsto o rompimento e a necessidade de renegociação em caso de transferência do controle acionário da empresa para o setor privado. É a situação do contrato com a cidade de São Paulo, que representa mais de 40% do faturamento da empresa.

"A adesão dos municípios é voluntária e a gente está procurando mostrar para os municípios a vantajosidade (sic), os investimentos que serão feitos nos próximos anos e como vai ficar para o cidadão daquele município", acrescentou. Ele afirmou ainda que a previsão é apresentar, em breve, um modelo regulatório para o mercado financeiro.

Além disso, mostrou-se contra à ideia levantada por vereadores da capital paulista de a cidade criar uma empresa municipal própria para assumir os serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. "Não faria o menor sentido para São Paulo", afirmou.

Prefeito descarta empresa própria

Questionado sobre o tema, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) também descartou a ideia de criar uma empresa municipal para assumir os serviços da Sabesp. "Não existe a menor possibilidade disso acontecer", disse o prefeito, durante o mesmo evento. Ele afirmou que, até o momento, não foi procurado por vereadores para tratar do tema.

"A Prefeitura de São Paulo não vai cuidar de saneamento, porque a gente não entende de saneamento. Nós temos um governo que faz desestatização, que quer agilidade nos processos", disse. "Não é trazendo para a Prefeitura de São Paulo companhia de água e de esgoto que vai resolver nada."