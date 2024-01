M. Dias Branco vai pagar R$ 212 milhões de juros sobre capital próprio

Pagamento aos acionistas ocorrerá no dia 1º de abril de 2024pagamento aos acionistas ocorrerá no dia 1º de abril de 2024

"Os JSCP deverão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social de 2023, nos termos do §3º do artigo 24 do referido Estatuto Social e conforme a nossa Política de Remuneração aos Acionistas", informou a companhia.

A data do crédito da distribuição residual será no dia 29 de dezembro deste ano, com base nas posições acionárias existentes no fechamento do pregão do dia 26 de dezembro. Já o pagamento aos acionistas ocorrerá no dia 1º de abril de 2024, sendo as ações consideradas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 27 de dezembro de 2023.

Lucro líquido teve alta de 32,8% no terceiro trimestre



M. Dias Branco registrou lucro líquido de R$ 259 milhões no terceiro trimestre deste ano. Foi uma alta de 32,8% ante o mesmo período de 2022.

A receita líquida acumulada dos nove meses do ano (9M23) chegou a R$ 8,1 bilhões, com crescimento de 10% na comparação com o mesmo período do ano passado. Versus o trimestre anterior (2T23), aumento de 19%.

Em função do resultado, o Conselho de Administração aprovou no dia 10 de novembro uma nova Política de Remuneração aos Acionistas. Antes distribuía 60% do lucro líquido ajustado. Passa a distribuir 80% do lucro líquido ajustado entre os detentores de suas ações.