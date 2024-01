Competição é grande e cliente não liga se banco digital ou tradicional, diz CEO do C6

O C6 Bank acredita que o cenário competitivo no setor bancário está definido, com os competidores que vão continuar tendo relevância nos próximos anos. Para o banco, não existe uma distinção entre as instituições tradicionais, com um legado de atendimento via canais físicos, e as 100% digitais surgidas nos últimos anos. Para o cliente, todos são bancos, e todos têm o mesmo desafio: fidelizar o consumidor.

"No fundo, o cliente olha para o celular e é absolutamente irrelevante, para ele, se o banco é classificado como digital ou incumbente", disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o CEO do C6, Marcelo Kalim. "O importante é o que está por trás, a estrutura de custos. E é aí que achamos que ganhamos essa maratona no longo prazo."

Com a alta dos juros no Brasil e no mundo, os últimos dois anos marcaram o fim da primeira era dos bancos digitais e fintechs. O dinheiro barato para financiar modelos de negócio deficitários rareou, e muitos agentes deixaram o mercado ou passaram por um ajuste significativo. O maior dos bancos digitais, o Nubank, mudou alavancas de negócio para atingir a rentabilidade, consolidada ao longo do ano passado e deste.