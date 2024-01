Segunda parcela do 13º salário vai injetar R$ 106 bilhões na economia, diz CNC

"A expectativa é que a injeção desses recursos contribua de maneira significativa para a retomada do setor comercial e impacte positivamente o crescimento econômico no País, em 2023", destaca o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

Já as duas parcelas atingirão R$ 267,6 bilhões, um aumento de 6,2% em relação ao ano passado, descontada a inflação . O valor médio do benefício é de R$ 2.980, um avanço real em comparação aos R$ 2.882 pagos em 2022.

Após dois anos de priorização ao pagamento de dívidas , os brasileiros devem impulsionar o comércio com a segunda parcela do 13º salário , que deverá injetar R$ 106,29 bilhões na economia nacional. É o que afirma o estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ( CNC ).

A quitação e o abatimento de dívidas absorverão 34%, chegando a R$ 35,97 bilhões, seguidos pelos gastos no setor de serviços (R$ 20,31 bilhões) e poupança (R$ 12,66 bilhões).

Ainda de acordo com a pesquisa da CNC, em 2023, os gastos no comércio devem liderar o destino dos recursos, totalizando R$ 37,35 bilhões (35%).

Já os do Ceará serão pagos no dia 15 de dezembro. E, os federais já receberam na sexta-feira passada, dia 1º de dezembro.

Para os servidores municipais de Fortaleza, a segunda parcela do 13º salário foi antecipada para a próxima terça-feira, dia 12.

Diversos fatores provocam a mudança de comportamento dos consumidores em relação aos anos anteriores. Segundo Fabio Bentes, fazem parte das causas a expansão da renda e do emprego ao longo do ano e a redução da taxa de juros.

No varejo, os segmentos mais impactados pela injeção da segunda parcela do 13º salário em 2023 incluem:

"A reversão da tendência de priorizar o pagamento de dívidas reflete não apenas a melhora das condições financeiras como também uma mudança no patamar de confiança na economia por parte dos consumidores", avalia o economista da CNC, responsável pela pesquisa, Fabio Bentes.

Em setembro de 2023, o custo do crédito estava em 57,3%, indicando tendência de queda desde o pico registrado em maio deste ano (59,7% ao ano).Já o aumento dos valores do 13º salário é impulsionado diretamente pelo crescimento do emprego.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc) revela um avanço de 2,3% no contingente de trabalhadores com carteira assinada no setor privado nos últimos 12 meses até o terceiro trimestre deste ano, o que representa 1,14 milhão de novas vagas.

Os trabalhadores ativos representam 57% dos beneficiários (50,9 milhões), enquanto aposentados e pensionistas totalizam 38,9 milhões, com o valor médio mais elevado destinado aos aposentados e pensionistas do regime próprio da Previdência Social (R$ 6.031) e o menor aos trabalhadores domésticos (R$ 1.706).