Pesquisa de inflação do BoE apresenta queda na percepção e nas perspectivas de preços

Uma pesquisa do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) em parceria com o instituto Ipsos apresentou queda nas percepções de inflação entre os entrevistados. Solicitados a fornecer a taxa de inflação atual, os entrevistados deram uma resposta mediana de 7,5%, abaixo dos 8,6% em agosto de 2023, segundo o estudo. Além disso, a mediana das expectativas para a taxa de inflação no próximo ano foi de 3,3%, abaixo dos 3,6% em agosto de 2023.

Questionados sobre a inflação esperada nos doze meses seguintes, os inquiridos deram uma resposta mediana de 2,8%, inalterada face aos 2,8% de agosto de 2023, de acordo com a pesquisa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre as expectativas de inflação a longo prazo, como dentro de cinco anos, os inquiridos deram uma resposta mediana de 3,2%, acima dos 2,9% em agosto de 2023. Por uma margem de 69% a 6%, os entrevistados acreditavam que a economia acabaria mais fraca, em vez de mais forte, se os preços começassem a subir mais rapidamente, em comparação com 73% e 5%, respectivamente, em agosto de 2023.