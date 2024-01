Juros: Taxas sobem com retornos dos Treasuries após relatório de emprego nos EUA

Os juros futuros fecharam a sexta-feira em alta, reproduzindo o comportamento dos yields dos Treasuries após o relatório de emprego nos EUA ter surpreendido levemente para cima e esfriado o otimismo sobre um corte de juros pelo Federal Reserve ainda no primeiro trimestre de 2024. No Brasil, não houve agenda capaz de mexer com as taxas, mas pelo lado fiscal é crescente o desconforto, com os projetos de arrecadação caminhando a passos lentos no Congresso e aumento na perspectiva de gastos.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subiu de 10,300% para 10,345% e a do DI para janeiro de 2026, de 9,93% para 10,01%. A do DI para janeiro de 2027 avançou a 10,11%, de 10,05%, e a do DI para janeiro de 2029 terminou em 10,53%, de 10,49%. Na semana, as taxas tiveram leve avanço em relação ao fechamento da última sexta-feira.

A leitura do payroll dos EUA em novembro, destaque da agenda do dia, conduziu os ativos de forma generalizada, pressionando para cima as taxas locais. O indica resiliência do mercado de trabalho americano, o que pode levar o Federal Reserve a esticar o período de manutenção dos juros entre 5,25% e 5,50%. A geração de 199 mil vagas superou em 1 mil a mediana de 198 mil, a taxa de desemprego caiu a 3,7%, ante estimativa de estabilidade a 3,9%, enquanto o salário médio por hora avançou 0,35%, praticamente em linha com o 0,30% previsto.