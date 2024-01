Indústria de SP fica 1,7% abaixo do nível pré-pandemia em outubro, mostra IBGE

Maior parque industrial do País, São Paulo registrou alta de 0,6% na produção em outubro ante setembro. Com isso, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a indústria paulista ficou 1,7% abaixo do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020, e 26,6% abaixo do seu patamar mais alto de produção, registrado em março de 2011.

Responsável pela Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional do IBGE, Bernardo Almeida diz que há um comportamento de arrefecimento da indústria paulista desde o início de 2023. No início, afirmou, isso estava ligado sobretudo à alta taxa de juros, que foi reduzida mais recentemente, e viu sua influência no setor diminuir.

"De julho a setembro, tivemos oscilação dentro da indústria paulista. Além dos fatores como taxa de juros elevada, outros ligados a setores bastante influentes no Estado explicam isso. É o caso da sazonalidade na produção da cana de açúcar, que influencia muito nos alimentos", disse.