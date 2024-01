Gol aumentará voos no Galeão e restringirá no Santos Dumont para Congonhas e Brasília no 1º tri

Durante a alta temporada de verão, a Gol terá até 65 decolagens diárias saindo do Galeão, oferecendo mais de 700 mil assentos no aeroporto, a maior oferta desde janeiro de 2020.

A decisão acontece após a decisão do governo federal de acabar com o limite de distância para voos no aeroporto Santos Dumont, estabelecendo em seu lugar o teto de 6,5 milhões de passageiros por ano a partir de janeiro de 2024. Em 1º de dezembro, a Azul também anunciou reorganização dos voos saindo do Santos Dumont.

A Gol vai aumentar para 330 o número de voos decolando a partir aeroporto do Galeão por semana. O aeroporto Santos Dumont terá 170 voos semanais com destino restrito ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e ao aeroporto de Brasília, este com três voos diários. A nova malha aérea passará a valer a partir de 15 de janeiro.

O mercado carioca, somando os voos do Santos Dumont, terá até 90 decolagens diárias no primeiro mês de 2024. Ao todo, a Gol terá 28 destinos brasileiros atendidos no Galeão, além de cinco mercados internacionais, considerando a operação sazonal para o verão.

A Gol divulgou a lista de cidades brasileiras que serão conectadas com o Rio de Janeiro exclusivamente por meio do Galeão. São elas: Aracaju, Belém, Belo Horizonte/Confins, Campinas, Caxias do Sul, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Guarulhos, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Navegantes, Porto Alegre, Porto Seguro, Recife, Salvador e Vitória. Os aeroportos de Brasília e Congonhas também serão atendidos com voos para o Galeão.

Serão 31 voos semanais para o Brasília e 18 para Congonhas.