G20 Brasil: Governo divulga cidades que sediarão evento a partir da semana que vem

O governo divulgou nesta sexta-feira, 8, as cidades que sediarão as reuniões do grupo das 20 maiores economias do globo (G20) a partir da semana que vem no Brasil. Conforme havia adiantado o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Brasília e Rio concentrarão o maior número de encontros do evento, que ocorrerá nas cinco regiões do País. Alguns municípios tentaram nos últimos dias fazer parte ou ampliar a participação no G20, como Cuiabá e São Paulo, mas a capital do Mato Grosso ficou de fora, de acordo com o cronograma apresentado agora, e a paulista contará apenas com quatro reuniões.

Pelo cronograma oficial, Brasília está a cargo de preparar 33 reuniões, sendo a única representante do Centro-Oeste. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com previsão de 22 encontros, incluindo a cúpula de líderes e a reunião de representantes da sociedade, em novembro de 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda no Sudeste, estão previstos encontros em Belo Horizonte (1) e São Paulo (4). Em entrevista ao Broadcast, a diretora do Banco Central, Fernanda Guardado, informou que a reunião ministerial financeira, marcada para fevereiro, ocorrerá na capital paulista. A da trilha de sherpas, por sua vez, será realizada no mesmo mês no Rio de Janeiro.