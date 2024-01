Federalização de estatais mineiras ainda é ideia que causa divergência, diz deputado

O deputado estadual de Minas Gerais Ulysses Gomes (PT) afirmou nesta sexta-feira, 8, que a oposição ao governo Zema está unida para apresentar uma proposta alternativa ao plano de recuperação fiscal do Estado, mas observou que a ideia de federalização de estatais (Cemig e Copasa), levantada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), gera "divergências" no Estado. A declaração foi dada após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que recebeu o parlamentar e outros deputados estaduais e federais mineiros.

"Viemos manifestar compreensão e apoio ao movimento de alternativa ao plano, contrários ao modelo de regime apresentado por Zema. Há movimento contra esse regime e unidade para apoiar alternativa", disse Gomes.

Recentemente, o presidente do Senado, que é mineiro, passou a liderar um movimento que busca construir uma alternativa ao plano de recuperação do Estado, governado por Zema, do Partido Novo.