Dólar avança 0,42% com exterior após payroll e acumula alta de 1% na semana

O fortalecimento da moeda americana no exterior e o avanço das taxas dos Treasuries, com o rearranjo das apostas em relação ao início do processo de corte de juros nos EUA em 2024, ditaram o rumo do dólar hoje no mercado doméstico de câmbio. Apesar de relatos de entrada fluxo para bolsa e de internalização de recursos por exportadores, em dia de alta firme das commodities, a moeda trabalhou a maior parte da sessão com sinal positivo, acima do nível de R$ 4,90.

Com máxima a R$ 4,9364, o dólar à vista encerrou o pregão cotado a R$ 4,9295, em alta de 0,42%. Na semana, a divisa apresentou valorização de 1%. Operadores observam, contudo, que a liquidez foi moderada, o que indica ausência de alterações relevantes no posicionamento dos investidores. Principal termômetro do apetite por negócios, o dólar futuro para janeiro movimentou pouco mais de US$ 11 bilhões.

Indicador mais aguardado da semana, o relatório de emprego (payroll) nos EUA em novembro esfriou parte das apostas em início de corte de juros pelo Federal Reserve já em março de 2024. Depois de geração de empregos aquém do esperado revelada pelos relatórios Jolts e ADP nesta semana, havia expectativa de que o payroll pudesse mostrar um mercado de trabalho menos apertado. Não foi o que aconteceu.