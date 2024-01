DoE solicita 3 milhões de barris de petróleo para reserva estratégica para 2024

O Escritório de Reservas de Petróleo do Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos solicitou até 3 milhões de barris de petróleo para entrega à Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) para março de 2024. Segundo comunicado oficial, o anúncio reforça o "compromisso do presidente dos EUA, Joe Biden, de salvaguardar e reabastecer este ativo crítico de segurança energética".

Segundo o escritório, o DoE já comprou quase 9 milhões de barris para reposição de SPR por uma média de cerca de US$ 75 por barril - um valor inferior à média de cerca de US$ 95 dólares por barril pela qual o petróleo SPR foi vendido em 2022.

Nesta semana, o vice-secretário do Departamento afirmou que o órgão está aproveitando os preços mais baixos do petróleo para reabastecer as reservas, mas alertou que o processo é limitado por condições de armazenamento.