CPI da Alemanha recua 0,4% em novembro ante outubro (final), como previsto

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha registrou queda de 0,4% em novembro na comparação com outubro, na leitura final do dado publicada nesta sexta-feira, 8. O resultado veio em linha com o previsto por analistas ouvidos pela FactSet. Na comparação anual, o CPI subiu 3,2% em novembro, segundo o instituto oficial de estatísticas do país, Destatis. Em outubro, a alta anual havia sido de 3,8%, portanto houve desaceleração no ritmo de ganho dos preços. O Destatis destaca que a inflação desacelera no país há cinco meses seguidos, embora ainda acima da meta do Banco Central Europeu (BCE) para toda a zona do euro, de 2%.