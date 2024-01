Campos Neto: atuação do BC tem possibilitado redução da inflação com custo relativamente baixo

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a atuação tempestiva da autarquia vem permitindo controlar a inflação com custos relativamente baixos, em comparação com outros países. Mas ponderou que é preciso consolidar o processo.

"O Banco Central tem trabalhado para garantir a estabilidade do poder de compra de nossa moeda e aumentar a eficiência e produtividade no sistema financeiro nacional, promovendo assim o bem estar econômico da sociedade", disse Campos Neto, por vídeo enviada para um evento do Lide Rio de Janeiro, realizado no Rio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mensagem foi gravada em 28 de novembro.