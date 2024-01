Bolsas da Europa operam em alta, após dado de inflação na Alemanha e antes de payroll nos EUA

Os mercados acionários da Europa mostram alguma volatilidade, nas primeiras horas do pregão desta sexta-feira, 8. Após abertura mais fraca, com quadro misto, houve ganho de fôlego e o sinal positivo agora domina. Investidores e analistas avaliam os números de mais cedo do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha e aguardam o relatório mensal de empregos (payroll) de novembro dos EUA, que sai às 10h30 (de Brasília).

Às 6h30, o índice pan-europeu Stoxx 600 operava em alta de 0,45%, em 470,89 pontos.

O CPI da Alemanha caiu 0,4% em novembro ante outubro, na leitura final do dado. O resultado confirmou a preliminar e veio em linha com o esperado. Na comparação anual, o índice subiu 3,2% em novembro, após avanço de 3,8% visto em outubro. Apesar da perda de fôlego, o CPI segue acima da marca de 2%, a meta do Banco Central Europeu (BCE) para a zona do euro.