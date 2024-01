Após payroll, Biden diz que inflação está muito elevada e que prioridade é diminuir custos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou os números do principal relatório de empregos do país, o payroll, divulgado nesta sexta-feira, 8, afirmando que sob sua gestão "os salários e a riqueza doméstica estão mais altos do que antes da pandemia". Entretanto, ele reconheceu que a inflação permanece muito elevada para muitos americanos.

"Minha prioridade é reduzir os custos para os trabalhadores americanos", disse Biden, em comunicado. "Estou fazendo tudo em meu poder para diminuir custos de remédios prescritos, prêmios de planos de saúde, contas de serviços públicos", detalhou, acrescentando que também busca eliminar taxas de bancos, linhas aéreas e outras empresas voltadas a consumidores.

Biden também reiterou críticas a republicanos no Congresso, afirmando que "eles lutam para diminuir impostos para os americanos mais riscos e grandes corporações", enquanto tentam cortar recursos de iniciativas sociais. "Isto está errado", concluiu.