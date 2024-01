Produção de soja deve renovar recorde em 2024, com alta de 0,6% ante 2023, diz IBGE

O Brasil deve colher um recorde de 152,5 milhões de toneladas de soja em 2024, o que deve representar quase metade do total de cereais, leguminosas e oleaginosas produzidos no País. Os dados são do segundo Prognóstico para a Produção Agrícola do ano que vem, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Se confirmada, a produção de soja em 2024 terá uma alta de 0,6% ante a de 2023. A estimativa é de estabilidade na área plantada, mas o rendimento médio deve ser 0,5% maior, totalizando 3.451 kg/ha.

O segundo prognóstico para a produção agrícola brasileira em 2024 estimou uma safra de grãos de 306,2 milhões de toneladas, queda de 3,2% em relação a 2023, 10,1 milhões de toneladas a menos.