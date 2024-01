Petróleo testa recuperação, mas fecha em leve baixa, ainda com decepção por cortes da Opep+

O petróleo fechou em baixa nesta quinta-feira, 7, mas perto da estabilidade, com algum apoio da alta nas exportações chinesas e de novos sinais de arrefecimento do mercado de trabalho americano. A commodity tentou se recuperar das últimas cinco sessões de baixa, mas sem muito ímpeto em meio à decepção com os cortes de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

O petróleo WTI para janeiro fechou em baixa de 0,05% (US$ 0,04), a US$ 69,34 o barril, ainda abaixo da marca de US$ 70, que ultrapassou na quarta-feira. O Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), caiu 0,33% (US$ 0,25), a US$ 74,05 o barril.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A balança comercial da China de novembro mostrou avanço mensal de 0,5% nas exportações, depois de terem recuado 6,4% em outubro. O resultado superou previsões de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade. O dado da segunda maior economia do mundo deu força aos preços de commodities, em um momento em que pairam preocupações sobre uma desaceleração do crescimento global.