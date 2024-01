Petrobras reduz em R$ 0,27 por litro o preço médio de venda de diesel para distribuidoras

A parcela da Petrobras no preço ao consumidor terá uma redução de R$ 0,24 por litro e passará a ser, em média, R$ 3,33 a cada litro vendido na bomba

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 7, uma redução de R$ 0,27 por litro no preço médio de venda de diesel A para as distribuidoras. A partir da sexta-feira, 8, o litro do combustível nas refinarias da petroleira descerão a R$ 3,78.

Em comunicado, a Petrobras ressaltou que o corte no preço do combustível "é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras, implementada em maio de 2023 em substituição à política de preços anterior, e que passou a incorporar parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação".

A petroleira calcula que, considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, "a parcela da Petrobras no preço ao consumidor terá uma redução de R$ 0,24 por litro e passará a ser, em média, R$ 3,33 a cada litro vendido na bomba".